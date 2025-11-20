На переговорах с США Зеленский отдельно сообщил об ударе России по Тернополю

Украина рассчитывает на помощь Штатов в ограничении схем поставок иностранных деталей для ракет РФ, заявил президент

Спасатели достают из-под завалов дома в Тернополе тело женщины вечером 20 ноября 2025 года (Фото: ГСЧС Тернопольщины)

Во время переговоров США и Украины в Киеве, в частности, обсуждался удар РФ по Тернополю 19 ноября – Вашингтон получил данные насчет иностранных компонентов в российских ракетах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

"Отдельно проинформировал об ужасном ударе России по Тернополю. Ракета Х-101, которой вчера российская армия ударила по обычной многоэтажке, изготовлена в 2025 году. В ней – 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций", – рассказал глава государства.

Читайте также План Виткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на помощь США в ограничении всех таких схем.

Президент отметил, что передал Дрисколлу конкретные материалы с информацией компаний-производителей критических компонентов, стран их происхождения и непосредственно этих деталей.

Насчет обсуждения нового мирного плана США, глава государства рассказал, что на встрече говорили о "вариантах достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии".

"Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", – отметил Зеленский.

Вечером 20 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели достали из-под завалов дома в Тернополе тело женщины

Количество погибших из-за российской атаки возросло до 27 человек, из них трое – дети.

В городе пострадали 94 человека, в том числе 18 детей.

"Сейчас разобрано около 950 квадратных метров железобетонных конструкций и вывезено 460 тонн строительного мусора. Продолжаются аварийно-спасательные работы", – сообщило ведомство.

Фото: ГСЧС Тернопольщины

Фото: ГСЧС Тернопольщины