Россия ударила по домам в Тернополе ракетами Х-101 – Воздушные силы
В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь во время обстрела 19 ноября попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Враг применил шесть самолетов Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и четыре самолета Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области РФ.
По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет Х-101. Она была изготовлена в четвертом квартале 2025 года. Сейчас правоохранители изучают обломки, чтобы установить и задокументировать очередной "террористический акт россиян" против мирного населения Украины, отметили военные.
В Воздушных силах сообщили, что российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран. Это проверенные данные, которые не раз предоставлялись партнерам.
"Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", – заявили военные.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой были преимущественно западные регионы. В Тернополе в результате удара по многоэтажкам известно о 25 погибших, среди которых трое детей, и 73 пострадавших. 19-21 ноября объявлены днями траура.
