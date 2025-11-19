Россия ударила по домам в Тернополе ракетами Х-101 – Воздушные силы

Враг применил 10 самолетов стратегической авиации для массированной атаки по Украине и, в частности, Тернополю

Атака по Тернополю (Фото: ГСЧС)

В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь во время обстрела 19 ноября попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Враг применил шесть самолетов Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и четыре самолета Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области РФ.

По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет Х-101. Она была изготовлена в четвертом квартале 2025 года. Сейчас правоохранители изучают обломки, чтобы установить и задокументировать очередной "террористический акт россиян" против мирного населения Украины, отметили военные.

В Воздушных силах сообщили, что российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран. Это проверенные данные, которые не раз предоставлялись партнерам.

"Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", – заявили военные.

Обломки ракеты (Фото: t.me/kpszsu)

