У Тернополі зруйновано багатоповерхівку унаслідок російських ударів – фото
Зранку 19 листопада Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами" і влучила по багатоповерховому будинку у Тернополі. Про це повідомляє Суспільне, фото наслідків поширюють місцеві Telegram-канали.
Мер міста Сергій Надал написав про удари по Тернополю "шахедами" і ракетами, внаслідок чого пошкоджено будівлі і житлові будинки, є постраждалі.
Новина доповнюється...
