Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи на заході, Польща підняла літаки

Російські ракети летять переважно курсом на західні регіони. Гриміли вибухи у Бурштині, Львові, Тернополі і інших містах

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Зранку 19 листопада Росія атакує Україну ракетами, зокрема повітряні цілі фіксуються у бік західних регіонів. Про загрози інформують Повітряні сили Збройних Сил України.

Протягом усієї ночі держава-агресор атакувала "шахедами", зокрема під ударом був Харків, де постраждали 32 людини. Згодом додалася загроза ракетних ударів.

О 03:30 військові повідомили про активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", а з 05:00 ракети фіксувались у повітряному просторі України, переважно – курсом на захід, зокрема в бік міста Бурштин Івано-Франківської області.

Суспільне повідомляло про вибухи у Бурштині, Тернополі, Дніпрі, Львові, Хмельницькій області.

Через масовану атаку на Україну Польща підняла у небо винищувачі, повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.

Тернопільські пабліки публікують фото зруйнованої внаслідок атаки багатоповерхівки. Офіційної інформації поки не було.

ДОПОВНЕНО О 07:58. Міненерго повідомило, що РФ знову атакує енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення.