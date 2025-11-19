Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи на заході, Польща підняла літаки

Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи на заході, Польща підняла літакидоповнено
Зранку 19 листопада Росія атакує Україну ракетами, зокрема повітряні цілі фіксуються у бік західних регіонів. Про загрози інформують Повітряні сили Збройних Сил України.
Протягом усієї ночі держава-агресор атакувала "шахедами", зокрема під ударом був Харків, де постраждали 32 людини. Згодом додалася загроза ракетних ударів.
О 03:30 військові повідомили про активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", а з 05:00 ракети фіксувались у повітряному просторі України, переважно – курсом на захід, зокрема в бік міста Бурштин Івано-Франківської області.
Суспільне повідомляло про вибухи у Бурштині, Тернополі, Дніпрі, Львові, Хмельницькій області.
Через масовану атаку на Україну Польща підняла у небо винищувачі, повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.
Тернопільські пабліки публікують фото зруйнованої внаслідок атаки багатоповерхівки. Офіційної інформації поки не було.
ДОПОВНЕНО О 07:58. Міненерго повідомило, що РФ знову атакує енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення.
- Попередню масовану атаку Росія влаштувала у ніч проти 14 листопада, запустивши по Україні 430 дронів і 19 ракет.
