Росія вгатила по місту БпЛА. Внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджені авто та супермаркет

Атака на Харків 19 листопада (Фото: ДСНС / Facebook)

У ніч проти 19 листопада Росія вдарила по Харкову безпілотниками, внаслідок чого постраждали 32 людини, серед них двоє дітей. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Попередньо, росіяни спрямували 19 БпЛА "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському й Немишлянському районах міста. Серед 32 постраждалих – діти дев'яти і 13 років. Шістьох людей ушпиталили.

Із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких троє дітей.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 автівок і розташований поряд житловий будинок.

Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі, значних руйнувань зазнав супермаркет.

Також є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, внаслідок чого поранено лікаря.

ДОПОВНЕНО О 07:33. За інформацією Національної поліції, кількість постраждалих зросла до 36 осіб.

Атака на Харків (Фото: Олег Синєгубов / Facebook)

Атака на Харків (Фото: ДСНС / Facebook)

