Росія атакувала центр Харкова дронами: є пошкодження та постраждалі

Рятувальники (Фото: ДСНС)

Вранці 12 листопада російські війська завдали серію ударів дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, пошкоджено цивільне підприємство й приватні будинки, є постраждалі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, перше влучання ворожого дрона зафіксували близько 09:18 ранку. Через кілька хвилин стало відомо про ще два удари – також у центральній частині міста.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки", – повідомив Терехов близько 09:33.

Згодом Синєгубов уточнив, що попередньо йдеться про три удари безпілотників по Холодногірському району.

Вже о 10:27 Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухової хвилі постраждали щонайменше троє людей. 68-річний чоловік і 60-річна жінка отримали травми й забої, їх госпіталізовано. Медики також надали допомогу 77-річній жінці з легкими пораненнями.

За словами глави ОВА, на місці ударів по старій забудові міста спалахнула пожежа. Там працюють усі оперативні підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога та Національна поліція. Наразі триває ліквідація наслідків, розбираються завали, щоб переконатися, що під ними немає постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 12:11. За словами Синєгубова,російські війська завдали удару трьома дронами типу "Герань-2". На цей час відомо, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, четверо з них госпіталізовані. За його словами, працівники ДСНС врятували двох людей із заблокованих квартир. Унаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та кілька житлових будинків, що розташовані поруч. Виникли дві пожежі: одну вже ліквідували, іншу — локалізовано.