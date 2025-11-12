Россия атаковала центр Харькова дронами: есть повреждения и пострадавшие

Спасатели (Фото: ГСЧС)

Утром 12 ноября российские войска нанесли серию ударов дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и частные дома, есть пострадавшие. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковского ОВД Олег Синегубов.

По словам Терехова, первое попадание вражеского дрона зафиксировали около 09:18 утра. Через несколько минут стало известно о еще двух ударах – также в центральной части города.

"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" по центральной части города повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома", – сообщил Терехов около 09:33.

Впоследствии Синегубов уточнил, что предварительно речь идет о трех ударах беспилотников по Холодногорскому району.

Уже в 10:27 Синегубов сообщил, что в результате взрывной волны пострадали по меньшей мере три человека. 68-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы и ушибы, они госпитализированы. Медики также оказали помощь 77-летней женщине с легкими ранениями.

По словам главы ОВА, на месте ударов по старой застройке города вспыхнул пожар. Там работают все оперативные подразделения: ГСЧС, экстренная медицинская помощь и Национальная полиция. Продолжается ликвидация последствий, разбираются завалы, чтобы убедиться, что под ними нет пострадавших.