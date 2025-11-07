Россия ударила КАБом по Харьковскому району: разрушена заправка, есть раненые – фото

В результате вражеского удара ранения получили трое мужчин и две женщины

Поврежденная АЗС (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Россия атаковала автозаправку в Харьковском районе управляемыми авиабомбами. Есть раненые и разрушения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг атаковал Песочинскую громаду вечером 7 ноября. Повреждены автозаправочная станция и припаркованные авто.

Пострадали пять человек: две женщины и трое мужчин. Об их состоянии пока ничего не известно.

Поврежденная АЗС (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Поврежденная АЗС (Фото: Харьковская областная прокуратура)