Россия ударила КАБом по Харьковскому району: разрушена заправка, есть раненые – фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия атаковала автозаправку в Харьковском районе управляемыми авиабомбами. Есть раненые и разрушения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Враг атаковал Песочинскую громаду вечером 7 ноября. Повреждены автозаправочная станция и припаркованные авто.
Пострадали пять человек: две женщины и трое мужчин. Об их состоянии пока ничего не известно.
- 30 октября Россия ударила дроном по заправке в Сумах, пострадали четыре человека.
- 1 ноября Россия ударила "Искандером" по Николаеву – пострадали две заправки WOG, погиб человек и еще 15 были ранены.
Комментарии (0)