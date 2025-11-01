Россияне ударили кассетным "Искандером" по Николаеву: есть погибший и 15 раненых
Утром в субботу, 1 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, около 07:20 оккупанты нанесли удар баллистической ракетой (предварительно "Искандер-М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.
Один человек погиб в результате атаки РФ. Также известно о 15 раненых (различной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести.
Также повреждены автозаправочная станция и автомобили.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич добавил, что оккупанты ударили по гражданским. Он выразил соболезнования родными убитого, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасателей привлекали к ликвидации опасностей на месте удара. Проводились работы по смыванию разлитого топлива с помощью воды и воздушно-механической пены, чтобы предотвратить возгорание.
- 16 октября россияне впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Тогда обошлось без пострадавших.
