Зеленский: Против УАБов разрабатывается отечественное оружие, нужны ПВО и истребители
В противодействии российским управляемым авиабомбам срабатывает только уничтожение самолетов-носителей, для этого требуется комбинированный подход: системы противовоздушной обороны, "другое оружие" отечественной разработки и истребители. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.
"Мы можем рассчитывать на комбинированную защиту. На сегодняшний день против КАБов только один формат срабатывает – это системы ПВО. Ты сбиваешь истребители, ты сбиваешь российские носители – и оно сработало, и очень мощно сработало несколько десятков раз. Все же мы сбили очень много их носителей", – заявил он.
По словам президента, россияне понимают это и сделали КАБы, работающие на большую дистанцию – соответственно Украине нужны дальнобойные системы ПВО.
Также Зеленский заявил, что в Украине разрабатывается "другое оружие" против КАБов, но отказался говорить, какое именно.
Еще одним направлением в комбинированном подходе являются истребители, подытожил Зеленский.
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- В феврале за неделю украинские защитники уничтожили семь самолетов Су-34 и Су-35: читайте обширный текст LIGA.net об этом.
- 4 апреля президент заявил, что "несколько систем противовоздушной обороны" могли бы принципиально изменить ситуацию в защите Харьковщины, Сумщины и южных областей Украины. По его словам, для их передачи не хватает только "нескольких политических решений".
- Сегодня Зеленский сообщил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо.
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