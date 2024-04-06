Зеленский: Против УАБов разрабатывается отечественное оружие, нужны ПВО и истребители

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В противодействии российским управляемым авиабомбам срабатывает только уничтожение самолетов-носителей, для этого требуется комбинированный подход: системы противовоздушной обороны, "другое оружие" отечественной разработки и истребители. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы можем рассчитывать на комбинированную защиту. На сегодняшний день против КАБов только один формат срабатывает – это системы ПВО. Ты сбиваешь истребители, ты сбиваешь российские носители – и оно сработало, и очень мощно сработало несколько десятков раз. Все же мы сбили очень много их носителей", – заявил он.

По словам президента, россияне понимают это и сделали КАБы, работающие на большую дистанцию – соответственно Украине нужны дальнобойные системы ПВО.

Также Зеленский заявил, что в Украине разрабатывается "другое оружие" против КАБов, но отказался говорить, какое именно.

Еще одним направлением в комбинированном подходе являются истребители, подытожил Зеленский.

Читайте также: Украина приблизилась к созданию ЗРК с дальностью до 100 км — статья Горбулина и Бадрака

В феврале за неделю украинские защитники уничтожили семь самолетов Су-34 и Су-35: читайте обширный текст LIGA.net об этом.

об этом. 4 апреля президент заявил, что "несколько систем противовоздушной обороны" могли бы принципиально изменить ситуацию в защите Харьковщины, Сумщины и южных областей Украины. По его словам, для их передачи не хватает только "нескольких политических решений".

Сегодня Зеленский сообщил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Читайте также: ГУР и ВСУ ударили по российским аэродромам: уничтожен Су-25, поврежден Ту-95МС – источник