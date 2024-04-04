ППО для Харкова і Сумщини. Зеленський: Кілька систем принципово б змінили ситуацію

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що "кілька систем протиповітряної оборони" могли б принципово змінити ситуацію у захисті Харківщини, Сумщини та південних областей України. За його словами, для їх передання не вистачає лише "кількох політичних рішень".

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Голова держави повідомив про сьогоднішню розмову з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову з погляду ППО – таке ж завдання мають і всі українські дипломати.

"Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію", – пояснив він.

Президент зазначив, що Україна продовжить роботу з партнерами щодо цього.

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Учора президент заявив, що країна потребує системи ППО Patriot, зокрема для захисту Харкова від російських атак.

Сьогодні очільники української та німецької дипломатії повідомили, що західні союзники на чолі з ФРН домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема Patriot.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

Сьогодні вночі країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

Голова держави повідомив про нове засідання Ставки: працювали над питаннями щодо фронту, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та ППО. Також Зеленський зазначив, що Силам оборони вдалося стабілізувати позиції на фронті, а ці результати в умовах дефіциту і сповільнення у постачанні снарядів є "справді дуже хорошими".

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