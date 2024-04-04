Зеленський: Вдалося стабілізувати позиції, дуже хороші результати за дефіциту снарядів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті, ці результати в умовах дефіциту і сповільнення у постачанні снарядів є "справді дуже хорошими".

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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача був детальний звіт головнокомандувача Олександра Сирського щодо тих точок на фронті, де армія РФ розраховувала зараз мати успіх.

"Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись", – зазначив президент.

За його словами, в умовах дефіциту й суттєвого сповільнення у постачанні снарядів такі результати є "справді дуже хорошими".

Раніше глава держави повідомив про нове засідання Ставки: працювали над питаннями щодо фронту, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

29 березня Зеленський повідомив про початок оновленої роботи РНБО. Вона буде спрямована на прогнози, виконання поточних завдань, доктринальну роботу, кібербезпеку, а також роботу, пов'язану з діяльністю Ставки верховного головнокомандувача.

Того ж дня після засідання Ставки він зазначив, що вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

Тоді ж головком ЗСУ заявив, що ще декілька днів тому перевага росіян за випущеними боєприпасами становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці загалом.

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