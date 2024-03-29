Зеленський: Цілями Росії були Канівська та Дністровська ГЕС, хоче повторення катастрофи Каховської

Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова, зауважив президент

Фото: Офіс президента

Сьогодні вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Президент зауважив, що виклики є дуже серйозними.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", – заявив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповідали на ставці про шкоду, яку окупанти завдали українській енергетиці, а також про відновлювальні роботи.

Посадовці обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах, зауважив президент.

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Також під час засідання розглянули питання контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

На перший план вийшла потреба у протиповітряній обороні — через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси, пояснив президент.

Голова держави доручив посилити роботу з партнерами, Україна розраховує на їхню швидку реакцію.

Це була перша ставка, за скликання якої відповідав новий секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

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Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Зеленський повідомив про початок оновленої роботи РНБО. Вона буде спрямована на прогнози, виконання поточних завдань, доктринальну роботу, кібербезпеку, а також роботу, пов'язану з діяльністю Ставки верховного головнокомандувача.

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