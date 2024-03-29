Зеленский: Целью РФ были Каневская и Днестровская ГЭС, чтоб повторить катастрофу Каховской

Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова, заметил президент

Фото: Офис президента

Сегодня ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Президент отметил, что вызовы очень серьезные.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить его в Украине", – заявил он.

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нефтегаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев докладывали на ставке о вреде, который оккупанты нанесли украинской энергетике, а также о восстановительных работах.

Чиновники обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах, отметил президент.

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Также во время заседания были рассмотрены вопросы контрактов на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

На первый план потребовалась противовоздушная оборона — из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы, пояснил президент.

Глава государства поручил усилить работу с партнерами, Украина рассчитывает на их скорую реакцию.

Это была первая ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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