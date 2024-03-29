В Молдове не зафиксировали пролет российской ракеты над своей территорией

Иллюстративное фото: российские СМИ

Молдова не зафиксировала пролет российской ракеты по ее территории во время ракетной атаки РФ на Украину в ночь на 29 марта. Об этом сообщила Пограничная полиция страны.

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В ведомстве заявили, что сегодня в 05:40 патрули на контрольно-пропускных пунктах "Окница", "Атаки", "Косауцы" и "Сороки" услышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.

По данным Пограничной полиции, украинская сторона подтвердила, что в районе Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошло три пуска ракет.

"По поводу информации о том, что минувшей ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдовы, отметим, что система наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружила ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства страны", — заявили в Пограничной полиции.

Во время российского обстрела Украины в ночь на 29 марта Telegram-канал Monitor писал, что две ракеты якобы пересекли государственную границу Молдовы.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты с Ту-95МС.

Утром того же дня спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш заявил, что информация о том, залетали ли российские ракеты на территорию Молдовы, уточняется.

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