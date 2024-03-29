Ночная атака. Воздушные силы уточняют вероятное пересечение ракетами границы с Молдовой

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

Сейчас в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины отсутствует информация относительно вероятного пересечения воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта. Однако этот вопрос уточняется. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Об этом Евлаш рассказал, отвечая на вопрос о распространении мониторинговыми каналами информации о том, залетали ли российские ракеты на территорию Молдовы.

"Эта информация сейчас уточняется. Да, действительно в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево летели ракеты. Но относительно пересечения границы информации пока у нас нет", – отметил он.

Ранее стало известно о повреждении теплоэлектростанций на западе Украины. В Черкасской области ракеты россиян прилетели в энергетический объект.

Во время атаки захватчики выпустили 60 "шахедов" и 29 ракет разных типов, включая "Кинжалы" и "Искандеры", ПВО сбила 84 цели.

Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты с Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

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