Нічна атака по Україні. Повітряні сили уточнюють ймовірний перетин ракетами кордону з Молдовою

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

Зараз у Повітряних силах Збройних Сил України відсутня інформація щодо ймовірного перетину повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня. Однак це питання уточнюється. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Про це Євлаш розповів, відповідаючи на запитання щодо поширення моніторинговими каналами інформації щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови.

"Ця інформація зараз уточнюється. Так, дійсно в ту сторону, в напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації наразі в нас немає", – зазначив він.

Раніше стало відомо про пошкодження теплоелектростанцій на заході України. На Черкащині ракети росіян прилетіли в енергетичний об'єкт.

Під час атаки загарбники випустили 60 "шахедів" та 29 ракет різних типів, включно з "Кинджалами" та "Іскандерами", ППО збила 84 цілі.

Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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