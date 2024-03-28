На Київщині гримлять вибухи, черговий наліт "шахедів", загроза в різних областях
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

На Київщині пізно ввечері пролунали вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

За словами чиновників, в області працюють сили протиповітряної оборони.

Мешканців закликали нічого не знімати та не викладати у мережу.

Також місцеві пабліки повідомляли про вибухи у районі Павлограда Дніпропетровської області.

Командування Повітряних сил писало про групи "шахедів" у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Моніторингові канали заявляли про більш ніж 20 безпілотників ворога.

  • 27 березня після російського ракетного удару голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше били по місту керованим боєприпасом великого калібру – УМПБ Д-30СН. Він зазначив, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, школі та лікарні.
  • Удар по Харкову бомбою УМПБ Д-30. Аналітик Коваленко розповів про російський аналог GLSDB.

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