На Київщині гримлять вибухи, черговий наліт "шахедів", загроза в різних областях

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

На Київщині пізно ввечері пролунали вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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За словами чиновників, в області працюють сили протиповітряної оборони.

Мешканців закликали нічого не знімати та не викладати у мережу.

Також місцеві пабліки повідомляли про вибухи у районі Павлограда Дніпропетровської області.

Командування Повітряних сил писало про групи "шахедів" у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Моніторингові канали заявляли про більш ніж 20 безпілотників ворога.

27 березня після російського ракетного удару голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше били по місту керованим боєприпасом великого калібру – УМПБ Д-30СН. Він зазначив, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, школі та лікарні.

Удар по Харкову бомбою УМПБ Д-30. Аналітик Коваленко розповів про російський аналог GLSDB.

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