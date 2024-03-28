На Київщині гримлять вибухи, черговий наліт "шахедів", загроза в різних областях
На Київщині пізно ввечері пролунали вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
За словами чиновників, в області працюють сили протиповітряної оборони.
Мешканців закликали нічого не знімати та не викладати у мережу.
Також місцеві пабліки повідомляли про вибухи у районі Павлограда Дніпропетровської області.
Командування Повітряних сил писало про групи "шахедів" у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Моніторингові канали заявляли про більш ніж 20 безпілотників ворога.
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