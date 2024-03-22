ЗСУ: РФ вдарила Х-101, "Іскандерами", "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-59 та "шахедами". Збито 92 зі 151

Микола Олещук (Фото: ЗСУ)

Російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136 вранці 22 березня. Усього було випущено 151 засіб повітряного нападу. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, росіяни запустили 63 "шахеди" з району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

З Бєлгородської та Курської областей, а також тимчасово окупованого Криму летіли 12 балістичних ракет "Іскандер-М" та 22 зенітні ракети С-300.

У Каспійському морі 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять крилатих ракет Х-55 запустили п'ять далеких бомбардувальників Ту-22М3 із Ростовської області.

Дев'ять винищувачів МіГ-31К випустили сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області. Крім цього, винищувачі Су-30 або Су-34 запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Бойову роботу вели зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 92 цілі — 55 безпілотників, 35 ракет Х-101/Х-555 та дві ракети Х-59.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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