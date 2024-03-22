У Хмельницькому та Львівській області прильоти по інфраструктурі. Є загиблі та поранені

У Хмельницькому та Стрийському районі є прильоти по критичній інфраструктурі, загинули люди

Хмельницький (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. Про це повідомила місцева влада.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, у місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі місцеві жителі.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що безпілотник влучив в енергетичний об'єкт у Стрийському районі.

Почалася пожежа, зараз її гасять рятувальники.

Поранених немає.

Раніше в Міненерго заявили, що вранці 22 березня загарбники влаштували наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику.

Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.

Дивіться також: Вибухи у Дніпрі, почалися перебої зі світлом, Росія б'є "Кинджалами". Прильоти під Вінницею