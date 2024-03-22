У Хмельницькому та Львівській області прильоти по інфраструктурі. Є загиблі та поранені
Російські окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. Про це повідомила місцева влада.
За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, у місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі місцеві жителі.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що безпілотник влучив в енергетичний об'єкт у Стрийському районі.
Почалася пожежа, зараз її гасять рятувальники.
Поранених немає.
Раніше в Міненерго заявили, що вранці 22 березня загарбники влаштували наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику.
Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.
- Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.
- Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.
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