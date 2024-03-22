В Хмельницком и Львовской области прилеты по инфраструктуре. Есть погибшие и раненые
Российские оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. Об этом сообщили местные власти.
По словам городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, в городе повреждены объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие местные жители.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что беспилотник попал в энергетический объект в Стрыйском районе.
Начался пожар, сейчас его тушат спасатели.
Раненых нет.
Ранее в Минэнерго заявили, что утром 22 марта захватчики устроили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке. В Запорожье после прилетов полностью перекрыли ДнепроГЭС.
- Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.
- В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.
- Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.
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