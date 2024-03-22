ДнепроГЭС перекрыли после удара по Запорожью, есть разрушения домов. Прилет в Кривом Роге

Движение на плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто, в Кривом Роге прилеты по критической инфраструктуре

ДнепроГЭС (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье после массированного удара России полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской гидроэлектростанции. В Кривом Роге зафиксированы прилеты по критической инфраструктуре.

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Патрульная полиция Запорожской области заявила, что движение осуществляется через Арочный мост острова Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская).

Также можно проехать через Новые мосты и Хортицкий район.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев написал о разрушении двух домов в частном секторе, еще семь повреждены, есть пострадавшие.

"Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о прилетах "шахедов" и ракет в объекты критической инфраструктуры, введены графики аварийных отключений света, больницы и другие важные объекты перевели на генераторы.

Он призвал людей набрать воды, а также зарядить гаджеты.

Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

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