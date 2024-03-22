ДніпроГЕС повністю перекрили після удару по Запоріжжю, є руйнування будинків. Приліт у Кривому Розі

Рух на греблі ДніпроГЕС повністю перекритий, у Кривому Розі прильоти по критичній інфраструктурі

ДніпроГЕС (Фото: скриншот з відео)

У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі.

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Патрульна поліція Запорізької області заявила, що рух здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вул. Сергія Тюленіна – вул. Січі – вул. Таганська).

Також можна проїхати через Нові мости та Хортицький район.

Секретар міськради Анатолій Куртєв написав про руйнування двох будинків у приватному секторі, ще сім пошкоджено, є постраждалі.

"Голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про прильоти "шахедів" та ракет в об'єкти критичної інфраструктури, запроваджено графіки аварійних відключень світла, лікарні та інші важливі об'єкти перевели на генератори.

Він закликав людей набрати води та зарядити гаджети.

Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.

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