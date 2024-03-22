Взрывы в Днепре, начались перебои со светом, Россия бьет "Кинжалами". Прилеты под Винницей

Днепр (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удары по Днепру и Винницкой области утром 22 марта. О взрывах в Днепре сообщил собеседник LIGA.net в областном центре.

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По его словам, взрывы в городе раздавались с около 05:00.

Были замечены перебои со светом.

Воздушные силы предупреждали о движении крылатых ракет Х-101 и аэробаллистических "Кинжалов" на город.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов также написал о прилете по объекту критической инфраструктуры, враг применил гибридную тактику дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Хронику массированной атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горели автомобили.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ретейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

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