Мобильная группа Сухопутных войск сбила российскую крылатую ракету из пулемета – видео
В ночь на 21 марта возле Киева мобильная группа уничтожила из пулемета российскую крылатую ракету. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
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По его словам, украинские военные огнем из пулемета Browning M2 уничтожили крылатую ракету оккупантов на подлете к столице.
Павлюк отметил, что на счету данного подразделения это уже не первая сбитая российская ракета.
- В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами из самолетов стратегической авиации. Россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все воздушные цели.
- Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву. В области из-за ракетной атаки РФ есть раненые и разрушения.
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