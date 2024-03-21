В ночь на 21 марта возле Киева мобильная группа уничтожила из пулемета российскую крылатую ракету. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, украинские военные огнем из пулемета Browning M2 уничтожили крылатую ракету оккупантов на подлете к столице.

Павлюк отметил, что на счету данного подразделения это уже не первая сбитая российская ракета.

  • В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами из самолетов стратегической авиации. Россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все воздушные цели.
  • Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву. В области из-за ракетной атаки РФ есть раненые и разрушения.

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