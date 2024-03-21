В ночь на 21 марта возле Киева мобильная группа уничтожила из пулемета российскую крылатую ракету. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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По его словам, украинские военные огнем из пулемета Browning M2 уничтожили крылатую ракету оккупантов на подлете к столице.

Павлюк отметил, что на счету данного подразделения это уже не первая сбитая российская ракета.

В ночь на 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами из самолетов стратегической авиации. Россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все воздушные цели.

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву. В области из-за ракетной атаки РФ есть раненые и разрушения.

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