Массированный удар РФ по Киеву. ПВО сбила около 30 крылатых и баллистических ракет — КГВА
Во время массированного ракетного удара России по Киеву утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, подобных атак не было 44 дня.
Россияне запустили крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 со стратегической авиации и баллистические ракеты с территории России.
Воздушная тревога продолжалась почти три часа, ракеты заходили на столицу с разных направлений после сложных маневров.
Над Киевом и областью было сбито около трех десятков целей.
"Еще раз призываю киевлян и гостей столицы – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда соблюдайте меры предосторожности. Горький опыт Одессы и Николаева доказывает, что враг может нанести повторные ракетные удары при ликвидации последствий", — заявил Попко.
- В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.
- Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.
- По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести людей. Еще девять человек получили ранения.
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