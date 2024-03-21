Масований удар Росії по Києву. ППО збила близько 30 крилатих та балістичних ракет — КМВА
Під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, подібних атак не було 44 дні.
Росіяни запустили крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічної авіації та балістичні ракети з території Росії.
Повітряна тривога тривала майже три години, ракети заходили на столицю з різних напрямків після складних маневрів.
Над Києвом та областю було збито близько трьох десятків цілей.
"Ще раз закликаю киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтесь запобіжних заходів. Гіркий досвід Одеси та Миколаєва доводить, що ворог може завдати повторних ракетних ударів при ліквідації наслідків", — заявив Попко.
- У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.
- Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.
- Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.
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