Масований удар Росії по Києву. ППО збила близько 30 крилатих та балістичних ракет — КМВА

Росіяни атакували столицю з різних напрямків, таких ударів не було 44 дні

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, подібних атак не було 44 дні.

Росіяни запустили крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічної авіації та балістичні ракети з території Росії.

Повітряна тривога тривала майже три години, ракети заходили на столицю з різних напрямків після складних маневрів.

Над Києвом та областю було збито близько трьох десятків цілей.

"Ще раз закликаю киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтесь запобіжних заходів. Гіркий досвід Одеси та Миколаєва доводить, що ворог може завдати повторних ракетних ударів при ліквідації наслідків", — заявив Попко.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість людей, які зникли безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

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