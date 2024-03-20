Харків. Росія завдала ракетного удару, є поранені, почалася дуже велика пожежа

Місцеві пабліки повідомляють, що над одним із районів підіймається дим

Ігор Терехов (Фото: міськрада Харкова)

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Вибух було чутно у районі 12:58.

Сигнал тривоги було оголошено близько 12:14.

Командування Повітряних сил писало про активність тактичної авіації росіян та безпілотника-розвідника на захід від міста.

Місцеві пабліки пишуть про можливий приліт та стовп диму над одним із районів.

Офіційної інформації наразі немає.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про ракетний удар росіян, під завалами на місці прильоту можуть бути люди, працюють усі служби.

Співрозмовник LIGA.net в обласному центрі сказав, що зранку над містом літали розвідувальні дрони росіян.

ОНОВЛЕНО о 13:50. Терехов написав про постраждалих і "дуже велику" пожежу.

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

У ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 із них.

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