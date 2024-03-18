Росія вгатила ракетами по пожежній частині під Харковом: поранено рятувальника – фото

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки

Фото: ДСНС

В ніч проти 18 березня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по пожежній частині Харківської області, внаслідок чого постраждав рятувальник. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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У результаті удару пошкоджено будівлю пожежної частини. Там вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину.

Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки, зазначають у ДСНС.

"Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місце", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

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