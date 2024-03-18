Росія атакувала БпЛА. Лунали вибухи у Кривому Розі, Кременчуці та у Хмельницькій області

Місцева влада поки що про наслідки не повідомляла, місцеві жителі кількох міст вказують на займання пожеж після вибухів

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Олексій Кулеба/Telegram)

В ніч проти 18 березня у Кривому Розі, Кременчуці та у Хмельницькій області пролунали вибухи, після цього місцеві жителі повідомляли про займання пожеж.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росія запустила дрони-камікадзе ввечері 17 березня, о 23:24 Повітряні сили оголосили загрозу "шахедів" для Дніпропетровської області. Близько 23:41 у Кривому Розі пролунав перший вибух.

00:02. Криворізький Telegram-канал СВОЇ писав: "Є погані новини. Відомо про пожежу через шахедну атаку".

Паралельно лунали вибухи у Кременчуці та у Хмельницькій області. Перший вибух на Полтавщині стався о 23:07, повідомляли журналісти Суспільного.

Другий – о 01:01. Місцеві Telegram-канали публікували заблурене відео пожежі.

У Хмельницькій області, за даними Суспільного, відомо про один вибух о 23:08.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

Читайте також: Росіяни показали відео з "цеху збирання" дронів Shahed-136. Повітряні сили відреагували