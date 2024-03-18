Россия атаковала БпЛА. Были взрывы в Кривом Роге, Кременчуге и в Хмельницкой области

Местные власти пока о последствиях не сообщали, местные жители нескольких городов указывают на возникновение пожаров после взрывов

Охота на шахеды (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)

В ночь на 18 марта в Кривом Роге, Кременчуге и в Хмельницкой области прогремели взрывы, после этого местные жители сообщали о возникновении пожаров.

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Россия запустила дроны-камикадзе вечером 17 марта, в 23:24 Воздушные силы объявили угрозу "шахедов" для Днепропетровской области. Около 23:41 в Кривом Роге раздался первый взрыв.

00:02. Криворожский Telegram-канал СВОЇ писал: "Есть плохие новости. Известно о пожаре из-за шахедной атаки".

Параллельно раздавались взрывы в Кременчуге и Хмельницкой области. Первый взрыв в Полтавской области произошел в 23:07, сообщали журналисты Суспильного.

Второй – в 01:01. Местные Telegram-каналы публиковали видео пожара, котрое предварительно заблюрили.

В Хмельницкой области, по данным Суспильного, известно об одном взрыве в 23:08.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.

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