Російські військові пропагандисти опублікували відео із "цеху збирання" дронів-камікадзе Shahed-136, який нібито розташований на території РФ. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив у коментарі LIGA.net, що на записі показані "болванки" безпілотників.

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На записі можна побачити промислове приміщення, де складено "шахеди" чорного та білого кольору.

Росіяни нанесли на дрони маркування "Герань".

За словами Ігната, на відео показані не готові Shahed-136, а "болванки".

Він зазначив, що на них ще немає бойових частин та інших необхідних для польоту деталей.

Вже тривалий час Росія атакує Україну "шахедами" власного виробництва, а не отриманими від Ірану. Ось розповідь, як Росія виробляє їх у Татарстані.

Газета The Wahington Post писала, що до 2025 року Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed.

У ніч проти 2 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 російських безпілотників.

В Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Відео наслідків – тут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

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