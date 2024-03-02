Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе Shahed-136 по багатоповерховому будинку в Одесі в ніч проти 2 березня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, внаслідок прильоту по будинку повністю зруйновано під'їзд.

Один чоловік загинув, семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

Також постраждала вагітна жінка, її забрали до лікарні, ще трьох людей із численними пораненнями госпіталізували, 26-річна дівчина у тяжкому стані.

Триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.

ОНОВЛЕНО о 07:14. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що кількість загиблих зросла до двох, на зв'язок не виходять ще семеро мешканців будинку.

У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.

У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.

Дивіться також: З'явилися наслідки вечірньої ракетної атаки на Дніпро