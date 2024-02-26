Росія атакувала "Іскандерами", Х-59, Х-31П та "шахедами". Збили три ракети та дев'ять БпЛА

Усі повітряні цілі було знищено у межах Дніпропетровської та Харківської областей

Запуск ''Іскандера'' (Ілюстративне фото)

У ніч проти 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами військових, загарбники спрямували балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, дві ЗРК С-300 з району Бєлгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну Х-31П з окупованої частини Запорізької області.

Також ворог атакував 14 "шахедами" з території Курської області РФ.

Українська ППО збила всі три ракети Х-59 та дев'ять безпілотників у межах Дніпропетровської та Харківської областей.

Фото: Повітряні сили

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині відбулося пошкодження об'єкта інфраструктури.

Дивіться також: З'явилися фото наслідків вечірньої ракетної атаки на Дніпро – фото