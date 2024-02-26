Россия атаковала "Искандерами", Х-59, Х-31П и "шахедами". Сбили три ракеты и девять БпЛА
В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
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По словам военных, захватчики направили баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, две ЗРК С-300 из района Белгородской области, три управляемых авиационных ракеты Х-59, противорадиолокационную Х-31П из оккупированной части Запорожской области.
Также враг атаковал 14 "шахедами" с территории Курской области РФ.
Украинская ПВО сбила все три ракеты Х-59 и девять беспилотников в пределах Днепропетровской и Харьковской областей.
- В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.
- Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.
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