З'явилися фото наслідків вечірньої ракетної атаки на Дніпро – фото
Фото: Сергій Лисак/Telegram

Ввечері 25 лютого армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру, постраждав приватний сектор. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак показав фото наслідків.

Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто. Постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки від 20 до 60, всі вони у лікарні, додав Лисак.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв про роботу ППО в області.

На опублікованих фото – наслідки ракетної атаки: понівечені дахи будинків, розгромлені фасади, вибиті вікна, пошкоджені автівки.

Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

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