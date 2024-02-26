З'явилися фото наслідків вечірньої ракетної атаки на Дніпро – фото

Голова Дніпропетровської ОВА Лисак заявив про чотирьох постраждалих: двох чоловіків та двох жінок

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Ввечері 25 лютого армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру, постраждав приватний сектор. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак показав фото наслідків.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Через обстріл пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто. Постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки від 20 до 60, всі вони у лікарні, додав Лисак.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв про роботу ППО в області.

На опублікованих фото – наслідки ракетної атаки: понівечені дахи будинків, розгромлені фасади, вибиті вікна, пошкоджені автівки.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

Читайте також: Росія вдарила ракетами по Краматорську. Є пошкодження багатоповерхівки та поранені – фото