Появились фото последствий вечерней ракетной атаки на Днепр - фото

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о четырех пострадавших: двух мужчинах и двух женщинах

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Вечером 25 февраля армия России нанесла ракетный удар по Днепру, пострадал частный сектор. Глава областной военной администрации Сергей Лысак показал фото последствий.

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Из-за обстрела повреждены 10 частных домов и несколько авто. Пострадали мужчины 41 и 49 лет, а также женщины от 20 до 60, все они в больнице, добавил Лисак.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал о работе ПВО в области.

На опубликованных фото - последствия ракетной атаки: изуродованные крыши домов, разгромленные фасады, выбитые окна, поврежденные автомобили.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

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