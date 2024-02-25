Ракетний удар по Дніпру 25 лютого: є поранені люди та руйнування у приватному секторі

За даними міського голови, після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Росія ввечері неділі, 25 лютого, завдала ракетного удару по Дніпрі, в результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста, поранення отримали четверо людей. Про це написав міський голова Дніпра Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За даними Філатова, після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Він також повідомив, що за попередньою інформацією відомо про двох поранених.

Лисак повідомив що в області працювала ППО. За його даними, поранення отримали чотири людини.

"Дякую за роботу нашій ППО!!! Вся інформація – згодом! На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка", – написав він.

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працювала протиповітряна оборона.

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