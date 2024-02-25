Ракетный удар по Днепру 25 февраля: есть раненые люди и разрушения в частном секторе

По данным городского головы, после обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

Россия вечером воскресенья, 25 февраля, нанесла ракетный удар по Днепру, в результате этого зафиксировано разрушение в частном секторе города, ранения получили четыре человека. Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По данным Филатова, после обстрелов разрушаются в частном секторе: крыши, фасады, окна. Он также сообщил, что по предварительной информации известно о двух раненых.

Лисак сообщил, что в области работала ПВО. По его данным, ранения получили четыре человека.

"Спасибо за работу нашей ПВО!!! Вся информация – впоследствии! К сожалению, не без последствий – в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик", – написал он.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

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