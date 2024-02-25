Россия атакует дронами. Раздаются взрывы в Хмельницкой области, работает ПВО в Киевской

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила на Украину ударные беспилотники, ряд взрывов раздался в Хмельницкой области, в Киевской – работает противовоздушная оборона.

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05:08. В Хмельницкой области громко, раздается воздушная тревога. Суспильне написало о взрывах. В то же время мониторинговые каналы сообщили о втором БпЛА в пригороде и третьем, что приближается к области.

05:23. В Хмельницкой область раздаются повторные звуки взрывов, добавляет Суспильне. Через несколько минут КОВА напишет, что в Киевской области ПВО работает по "шахедам".

05:38. Еще звуки взрывов в Хмельницкой области.

05:43. Воздушные силы ВСУ написали о группе "шахедов" в Киевской области, в районе Каневского водохранилища. Также – в Полтавской области, вблизи границ Киевской и Черкасской областей.

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16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

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