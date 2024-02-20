Россия ударила ракетами по Краматорску. Есть повреждения многоэтажки и раненые – фото

Россияне попали в промзону и жилую застройку в Краматорске вечером 20 февраля

Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Вечером 20 февраля российская армия нанесла воздушный удар по Краматорску. В настоящее время известно о трех пострадавших, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Около 19:36 местные жители сообщили в комментариях под сообщениями в Telegram о звуках взрыва в Краматорском районе, а затем в городе.

Филашкин заявил, что в Краматорске прогремели два взрыва, россияне попали в промзону и жилую застройку.

"Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", – написал глава ОВА.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

16 февраля 2024 года Россия дважды в сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.

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