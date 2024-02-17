РФ атакувала школу у Слов'янську, промзону та будинки в Краматорську. Є загибла – фото, відео

Триває розбір завалів у Краматорську, там може перебувати сім'я

Наслідки удару по Краматорську (Фото - Донецька ОВА)

Ввечері 18 лютого Слов'янськ і Краматорськ Донецької області опинились під ворожим вогнем. У Слов’янську росіяни влучили у школу, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

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Він зазначив, що у Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор – ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з чотирьох осіб, у тому числі два підлітки. Зруйновано два будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу – під завалами можливе перебування однієї людини.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на місці удару по Краматорську іде рятувальна операція, ДСНС розбирає завали. Однак, за його даними, там можуть перебувати три особи, а не чотири, як написав Кулеба.

Він наголосив, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20:00.

О 22:40 Філашкін повідомив про одну загиблу людину в Краматорську – з-під завалів дістали тіло жінки 1977 року народження.

Фото – Донецька ОВА