РФ атаковала школу в Славянске, промзону и дома в Краматорске. Есть погибшая – фото, видео

Продолжается разбор завалов в Краматорске, там может находиться семья

Последствия удара по Краматорску (Фото – Донецкая ОВА)

Вечером 18 февраля Славянск и Краматорск Донецкой области оказались под вражеским огнем. В Славянске россияне попали в школу, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

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Он отметил, что в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор – вероятно, под завалами одного из домов находится семья из четырех человек, в том числе два подростка. Разрушены два дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу – под завалами может быть один человек.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что на месте удара по Краматорску идет спасательная операция, ГСЧС разбирает завалы. Однако, по его данным, там могут находиться три человека, а не четыре, как написал Кулеба.

Он подчеркнул, что россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску около 20:00.

В 22:40 Филашкин сообщил об одном погибшем человеке в Краматорске – из-под завалов извлекли тело женщины 1977 года рождения.

Фото – Донецкая ОВА