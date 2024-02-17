Росія вгатила по Куп'янську і Харківському району: била з авіації і РСЗВ

У Куп'янську під завалами зруйнованої Росією двоповерхівки залишаються двоє людей, повідомив глава ОВА

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Вдень 17 лютого росіяни вдарили по селу у Харківському районі та атакували авіацією місто Куп’янськ. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував про наслідки.

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Він повідомив, що близько 13:30 внаслідок авіаударів по Куп’янську було зруйновано двоповерховий будинок на два під'їзди, пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

З-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки до лікувальної установи. Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей, наголосив Синєгубов.

Також близько 15:40 ворог завдав ударів по селу Липці Харківського району.

За попередньою інформацією, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Обійшлось без постраждалих, зазначив глава ОВА.

В ніч проти 10 лютого росіяни вдарили по нафтобазі у Харкові, внаслідок чого стався витік пального.

Також в результаті атаки РФ повністю згоріло 15 приватних будинків – це майже половина вулиці. Загинули семеро мешканців, серед них сім'я з п'яти осіб.

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