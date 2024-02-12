ЗСУ не бачать, щоб окупанти планували повторний наступ на Харківську область

За словами Іллі Євлаша, на цьому напрямку "росіяни не мають жодного шансу"

Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив в ефірі телемарафону, що ЗСУ не фіксують "потужних" угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харківську область.

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За його словами, росіяни "у будь-якому разі не матимуть шансів для реалізації планів".

"Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть уздовж лінії фронту", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що з початку великої війни на цьому напрямку фронту продовжують встановлювати фортифікаційні споруди на випадок, якщо росіяни знову підуть у наступ.

"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживають усіх необхідних заходів", – сказав Євлаш.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

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