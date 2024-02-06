Куп’янськ. ЗСУ відповіли на дані Forbes про 40 000 росіян і 500 танків: Просувань немає

Євлаш наголосив, що це не означає, що всі ці 40 000 окупантів одночасно беруть участь у боях на передній лінії зіткнення

Ілля Євлаш (Скриншот)

На Куп’янському напрямку наразі не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених. Про це розповів керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в ефірі телемарафону, коментуючи публікацію видання Forbes про те, що Росія зосередила там 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та 40 000 окупантів.

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"Ця інформація не є новою. Я ще з осені повідомляв про кількість угруповування противника на Лимано-Куп’янському напрямку загальною чисельністю у 110 000. Якщо ми можемо розділити це по напрямках, то саме на Куп’янському напрямку чисельність залишається плюс-мінус сталою", – сказав Євлаш.

Він наголосив, що якщо говорити про особовий склад, то це не означає, що всі 40 000 одночасно беруть участь у боях на передній лінії зіткнення. Це загальна кількість, до якої входять і підрозділи забезпечення, тилові підрозділи, обслуговування, рембати, зв’язківці, медики та інші.

"Звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ці підрозділи несуть загрозу, проте ми даємо їм раду вже досить тривалий час і просування на цьому напрямку як такого не відмічено", – сказав Євлаш.

Він уточнив кількість техніки окупантів, зосередженої на Куп’янському напрямку: 533 танки, 650 ББМ, 430 артилерійських систем та 160 реактивних систем залпового вогню. Однак, як наголосив речник ЗСУ, не вся зброя і техніка "у належній кондиції", адже стволи в гарматах зношуються, і кількість обстрілів з боку РФ на тлі браку боєприпасів вже зменшилась.

Тим, "хто розводить паніку" щодо стягування російських резервів, Євлаш відповів, що це дійсно так, але ці резерви підтягуються на заміну вже знищеним. Крім того, наразі вже зменшилась інтенсивність і тривалість підготовки окупантів – якщо раніше це було три-чотири місяці, то зараз це два-три місяці.

Він наголосив, що на Куп’янському напрямку постійно працює і командувач ОСУВ "Хортиця" Олександр Сирський. Він особисто спілкується з командирами підрозділів, також тривають необхідні заходи для забезпечення особового складу Сил оборони.