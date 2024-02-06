Генштаб: РФ посилила наступ на фронті, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки та Кремінної

Найбільша кількість бойових зіткнень з росіянами була зафіксована в районах Авдіївки, Мар'їнки та Кремінної

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 126 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки.

Під Кремінною українські воїни відбили 20 атак у районах Білогорівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Григорівки.

Біля Бахмута ЗСУ відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають величезних втрат, Сили оборони відбили 45 штурмів у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також відбито 26 атак у районах Георгіївки та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

На Запоріжжі провалилися два штурми поблизу Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм у Кринках, відбили три штурми.

Ракетні війська вдарили по одному району зосередження особового складу, двом пунктам управління та трьом складам боєприпасів.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, що містить двопартійну угоду з безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників республіканець Майк Джонсон зненацька заявив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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