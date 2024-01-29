Європа не впорається без США в допомозі Україні, Путін скористається цим — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський союз не зможе достатньо допомогти Україні без США. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.
За його словами, Європа не впорається на тому рівні, який був раніше, якщо США припинять допомогу Україні.
"Зброєю та фінансами. Я вважаю, що якщо США не будуть нас підтримувати, то це вплине на об'єднану Європу. В Україні дефіцит зброї та фінансів, буде втрачено союз між США та Європою", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Європа зрозуміє — якщо Україна не витримає і диктатор Володимир Путін атакує НАТО, вони протистоятимуть Росії без допомоги США.
"Путін цим скористається і буде говорити, що НАТО не такий сильний. Німеччина може консолідувати Євросоюз. Пасивність США — це неправильно для всіх. Потрібно вірити в себе, народ і партнерів", — заявив президент.
Глава держави наголосив, що Росію можна зупинити геополітично та фінансово.
"Не допустити знищення України та її нації, глобальної міграції та Третьої світової війни", – резюмував він.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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