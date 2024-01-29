Європа не впорається без США в допомозі Україні, Путін скористається цим — Зеленський

Зеленський заявив, що відсутність допомоги з боку США вплине на єдність Європи в підтримці України

Володимир Зеленський (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський союз не зможе достатньо допомогти Україні без США. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.

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За його словами, Європа не впорається на тому рівні, який був раніше, якщо США припинять допомогу Україні.

"Зброєю та фінансами. Я вважаю, що якщо США не будуть нас підтримувати, то це вплине на об'єднану Європу. В Україні дефіцит зброї та фінансів, буде втрачено союз між США та Європою", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Європа зрозуміє — якщо Україна не витримає і диктатор Володимир Путін атакує НАТО, вони протистоятимуть Росії без допомоги США.

"Путін цим скористається і буде говорити, що НАТО не такий сильний. Німеччина може консолідувати Євросоюз. Пасивність США — це неправильно для всіх. Потрібно вірити в себе, народ і партнерів", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що Росію можна зупинити геополітично та фінансово.

"Не допустити знищення України та її нації, глобальної міграції та Третьої світової війни", – резюмував він.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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