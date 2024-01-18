Путіна треба зупинити, але нинішня ситуація є неприпустимою, я сказав це Байдену — Джонсон

Джонсон заявив, що республіканці досі не отримали від Байдена "задовільних відповідей" щодо допомоги Україні

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо". Про це він сказав після зустрічі лідерів Конгресу із президентом США Джо Байденом, цитує його CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Республіканська партія досі не отримала "задовільних відповідей" від адміністрації Байдена щодо плану продовження допомоги Україні.

"Ми всі виступаємо проти Путіна, проти варварства та агресії, які він там виявив, і його необхідно зупинити. Але те, що зараз відбувається в Україні, цей статус-кво зберегти неможливо. Це неприпустимо", — сказав Джонсон.

Він зазначив, що США не можуть витрачати мільярди доларів без "чітко сформульованої стратегії".

"І я знову сказав президенту на зустрічі, як я вже неодноразово говорив: Сер, ви повинні сформулювати, в чому полягає стратегія. Який фінал?" — заявив речник.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

Читайте також: Зеленський про затримку допомоги Україні: Це страшний експеримент, не радив би цього робити