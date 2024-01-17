Зеленський про затримку допомоги Україні: Це страшний експеримент, не радив би це робити

Президент заявив, що Україна продовжує боротися не тільки заради себе, але й за Європу. Тому у разі відсутності допомоги постраждають союзники

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський заявив у Давосі, що затягування з ухваленням військової допомоги Україні – це "страшний експеримент", який може призвести до погіршення ситуації не тільки для українців, але й для західних країн.

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Модератор запитав у Зеленського, чи зможе Україна відбивати російські ракетно-дронові атаки без допомоги від США.

Президент заявив: "Якщо чесно, я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент – затягувати з тією чи іншою допомогою".

"Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Це і безпека європейського континенту і, безумовно, це буде мати вплив на безпеку всіх континентів", – додав глава держави.

Зеленський пояснив, що без західної допомоги українська армія стане слабшою, виникне дефіцит артилерії, зенітних ракет для протиповітряної оборони. Це, за його словами, призведе до того, що Україна не зможе відбивати ракетні атаки.

"<...> Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкішою, і це буде можливість для Росії захопити нас", – резюмував президент.

29 грудня 2023 року Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта у повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці того самого дня.

4 січня голова Бюро національної безпеки Польщі в інтерв'ю не виключив, що заліт російської ракети на територію країни під час масованого удару по Україні був провокацією.

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